Бомбардировка "Азовстали" могла создать угрозу утечки десятков тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода в Азовское море.

Бомбардировки российскими захватчиками "Азовстали" могут привести к уничтожению флоры и фауны Азовского моря.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

"Есть угроза полного вымирания Азовского моря. Бомбардировка "Азовстали" могла повредить техническое сооружение, которое сдерживает десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода", - отмечается в сообщении.

В частности, утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря.

"Дальше опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное моря", - сказано в сообщении.

Как отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, необходим немедленный допуск на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предотвращения экологической катастрофы мирового уровня.

Как сообщал УНИАН, 13 мая советник мэра Мариуполя заявил об угрозе ухудшения в городе экологической ситуации. Из-за действий оккупантов в городе существует опасность попадания в море холерной палочки.

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