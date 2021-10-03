Сейчас Разумков уже не считает себя членом партийной команды, которая делегировала его на должность, заявив глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у партии "Слуга народа" миллион вопросов к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Трускавце.

Зеленский в очередной раз отметил, что вопрос отставки Разумкова является фракционным.

"Разумков как партиец "Слуги народа" и как член этой фракции, этой команды был делегирован партией на пост спикера... Мы не можем тормозить те или иные процессы. Партия имеет миллион вопросов, я вчера их слышал все, к председателю Верховной Рады... в первую очередь, как к человеку, который был делегирован этой командой, и как к члену этой команды. Но мы сегодня все понимаем, что сегодня он не является членом этой команды. Он об этом говорит достаточно открыто", – рассказал президент.

По его мнению, Разумков стесняется уже своих однопартийцев, потому что партия "Слуга народа", "как и любая партия, которая попадает в Верховную Раду, сначала имеет один рейтинг, потом этот рейтинг меняется".

Читайте также"Слуга народа" уже собрала подписи за отставку Разумкова"Он видит свою личную политическую жизнь. Это его выбор – рабства нет. Я всегда всем это повторяю... Но нужно решить: если ты решил идти своим путем, то это твой выбор, и это нормально, но ты один на этом пути, потому что партия идет так, как она должна... И если ты не поддерживаешь санкции против, например, Медведчука, и тому подобное, а таких примеров много, когда весь Совет национальной безопасности и обороны это (санкции - УНИАН) поддерживает против других людей, а ты это не делаешь, то ты делаешь свой путь", – считает Зеленский.

По его словам, самая главная проблема Разумкова в том, что он вынес этот вопрос в публичную плоскость.

"Прежде всего, он должен был говорить сам с партией, а потом уже выходить в публичную плоскость. Я думаю, что это достаточно обидно звучит для команды, которую он не считает своей", – сказал глава государства.

Относительно своего диалога с Разумковым президент отметил: "Мне кажется, что он мне что-то говорит с экранов телевидения. Я не понимаю, почему нельзя мне позвонить, что-то сказать, потому что у нас достаточно открытые отношения были... Я так понимаю, что это уже самостоятельные политические шаги".

Зеленский также отметил, что у него "нет времени на обиды".

Напомним, фракция "Слуга народа" планирует с понедельника начать процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады. В "Слуге народа" 2 сентября сообщили, что уже собрали нужное количество подписей для рассмотрения вопроса об отставке председателя ВР.

Автор: Антонина Доломанжи