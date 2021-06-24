В то же время глава государства пока не видит ни одного политика, который мог бы составить ему конкуренцию на предстоящих президентских выборах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о баллотировании на второй президентский срок в первую очередь зависит от людей.

Об этом глава государства рассказал в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

Отвечая на вопрос, хочет ли он быть президентом второй срок, Зеленский сказал, что в первую очередь это зависит от людей: "Не от меня зависит. Это - выбор людей".

В то же время Зеленский пока не видит ни одного политика, который мог бы составить ему конкуренцию на предстоящих президентских выборах.

По убеждению главы государства, его главными "соперниками" остаются бедность граждан, война на Донбассе и плохая инфраструктура.

"У меня нет ни одного конкурента. Мои конкуренты – это инфраструктура, война, бедность людей. Это самое главное. Это то, что меня будет догонять, потому что я хочу это изменить", – отметил он.

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Отвечая на вопрос, может ли Киевский городской голова Виталий Кличко гипотетически составить ему конкуренцию на выборах, Зеленский посоветовал мэру сосредоточиться на решении инфраструктурных проблем столицы.

"У нас (с Киевским городским головой - УНИАН) нет сейчас каких-то отношений. Он сказал, что мы преследуем его, власть преследует из-за политической конкуренции. Мне кажется, что он забыл, что он – мэр, и решил начать президентскую кампанию", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что городскому голове Киева стоит обратить внимание на собственное окружение и на инфраструктуру столицы.

"У Кличко есть свои проблемы в столице. Кличко - всемирно известный человек, ему надо избавиться от тех людей (из собственного окружения - УНИАН)", – сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, Зеленский остается лидером электоральных симпатий украинцев по данным опроса социологов Центра Разумкова.

Так, если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Зеленский (22% всех опрошенных или 32% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать).

В то же время, за Петра Порошенко намерены проголосовать соответственно 11% и 17% опрошенных, за Юрия Бойко - 9% и 13%, за Юлию Тимошенко - 7% и 10%, за Игоря Смешко - 4% и 7%, за Владимира Гройсмана - 3% и 4%, за Анатолия Гриценко - 2% и 3%, за Дмитрия Разумкова - 2% и 2%, за Олега Ляшко - 2% и 2%, за Руслана Кошулинского - 1% и 2%, за Виталия Кличко - 1% и 1%, за Александра Вилкула - 1% и 1%.

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Автор: Константин Гончаров