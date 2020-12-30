Также в КСУ подчеркнули, что за вмешательство в деятельность государственного деятеля и вмешательство в деятельность судебных органов предусмотрена уголовная ответственность.

В Конституционном суде заявили о незаконности указа президента об отстранении председателя суда Александра Тупицкого от должности судьи КС.

Об этом говорится в комментарии Правового департамента Секретариата КСУ, обнародованном на сайте Конституционного суда.

Напоминается, что 29 декабря президент издал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца.

"Этот указ издан президентом Украины не на основе Конституции Украины и не соответствует ей. Полномочия президента Украины определяются исключительно Основным Законом Украины", - говорится в комментарии.

При этом отмечается, что Конституция не наделяет президента правом "отстранения от должности судьи Конституционного суда Украины". Более того, Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи Конституционного суда, подчеркнули в КС.

"Издав указ № 607/2020 от 29 декабря 2020 года, президент Украины вышел за пределы своих конституционных полномочий и применил к судье Конституционного суда Украины меру обеспечения уголовного производства, которая в соответствии с Конституцией и законами Украины не может быть применена к судьям Конституционного суда Украины", - говорится в комментарии.

В суде считают, что наделение одного из субъектов назначения судей КС (в данном случае - президента) правом "отстранения судьи Конституционного суда Украины от должности" и отсутствие такого права у двух других субъектов назначения (Верховной Рады и съезда судей) означало бы грубое нарушение единого для всех судей Конституционного суда Украины конституционно-правового статуса. Вместе с тем именно такой подход использован при издании указа президента № 607/2020 от 29 декабря 2020 года, согласно которому к шести судьям Конституционного суда может быть применена такая мера обеспечения уголовного производства как "отстранение от должности", а в отношении остальных двенадцати - нет.

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Также отмечается, что "в соответствии с частью первой статьи 128 Конституции Украины, назначение на должность судьи осуществляется президентом Украины. Однако при этом президент не имеет никакого отношения к отстранению судьи от осуществления правосудия. Временное отстранение судьи от осуществления правосудия не охватывается понятием "отстранение от должности" и является отдельным видом мер обеспечения уголовного производства (пункт 4-1 части второй статьи 131 Уголовного процессуального кодекса Украины). Уголовный процессуальный кодекс Украины устанавливает специального субъекта и особый порядок временного отстранения судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности - такое решение принимается Высшим советом правосудия на основании мотивированного ходатайства генерального прокурора или его заместителя (статья 155-1)".

"Итак, издав указ № 607/2020 от 29 декабря 2020 года, президент Украины вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил предписания статей 1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституции Украины", - отметили в КС.

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При этом в комментарии отмечается, что "с конституционно-правовой точки зрения указ президента "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" от 29 декабря 2020 года № 607/2020 является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан президентом Украины с превышением его конституционных полномочий, противоречит конституционным принципам организации государственной власти в Украине, конституционным принципам деятельности Конституционного суда Украины, посягает на конституционно-правовой статус судьи Конституционного суда Украины. Издание президентом Украины этого указа фактически является противоправным вмешательством в деятельность судьи Конституционного суда Украины, препятствованием выполнению им своих служебных обязанностей, что влечет за собой предусмотренную законом юридическую ответственность".

При этом в Конституционном суде отметили, что Уголовный кодекс Украины предусматривает уголовную ответственность за вмешательство в деятельность государственного деятеля (статья 344) и вмешательство в деятельность судебных органов (статья 376), а статьей 60 Конституции установлено, что никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы. За отдачу и исполнение явно преступного распоряжения или приказа наступает юридическая ответственность.

Конституционный кризис в Украине

24 декабря, в Конституционный суд поступила повестка о вызове Тупицкого 28 декабря в Офис генерального прокурора для сообщения ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения. По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах, а также в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал ложные показания. Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов давал следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания, сопряженные с искусственным созданием доказательств стороной защиты в уголовном производстве по завладению имущественными активами ОАО "Зуевский энергомеханический завод".

Глава КСУ Тупицкий не явился на вызов в Офис генерального прокурора, поэтому сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

В Офисе генпрокурора 28 декабря заявили, что направят ходатайство президенту Украины Владимиру Зеленскому по отстранению главы Конституционного суда Тупицкого с должности судьи.

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

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Автор: Надя Пришляк