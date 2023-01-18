По его словам, эти требования являются вредными для налаживания мирного переговорного процесса.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал неприемлемыми требования России к Украине по учету "новых территориальных реалий".

Как заявил Блинкен во время совместного брифинга с министром иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, эти требования являются вредными для налаживания мирного переговорного процесса.

"Российские требования к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемы и не позволяют наладить переговорный процесс", - заявил Блинкен.

Госсекретарь добавил, что США и союзниками обеспечивают Украину всем необходимым, чтобы она добилась успеха в противостоянии российской агрессии. Это кратчайший путь к завершению войны и переходу к дипломатии.

"Самый быстрый путь достичь устойчивого завершения этой войны, дойти до дипломатии, до переговоров – это усилить Украину на поле боя. Это именно то, что мы делаем", – сказал он.

РФ требует от Украины отказаться от оккупированных территорий

Армия РФ истощена, поэтому в Кремле отчаянно ищут пути посадить Киев за стол переговоров. Впрочем, РФ выдвигает Украине требования.

В частности, в Кремле заявили, что Москва может подписать мирный договор с Украиной, но в рамках этих договоренностей Киеву надо признать оккупированные территории российскими. Пресс-секретарь Путина Песков добавил, что ни один план, который не учитывает эти "реалии", созданные Россией, не может претендовать на то, чтобы быть утвержденным.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал это заявление. "Реалии РФ - это позор, поражение и развал. Без учета этих реалий никакой "мирный план" не состоится. Общением с Иблисами приводит к досадному выпадению из реальности", - заявил он.

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