Кремлеспикерам пора выйти из состояния информационного бреда, сказал секретарь СНБО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова о "мирном плане". Пресс-секретарь президента РФ призвал Киев отказаться от оккупированных земель.

"Нет никаких реалий, в которых существуют "новые территории в составе РФ". Кремлеспикерам пора выйти из состояния информационного бреда. Реалии РФ - это позор, поражение и распад. Без учета этих реалий никакой "мирный план" не состоится. Общение с Иблисами приводит к досадному выпадению из реальности", - написал Данилов в Twitter.

Ранее Данилов предупредил украинцев о начале тяжелого периода в войне. Также секретарь СНБО пообещал оккупантам больше "бавовны" на территории России.

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Как сообщал УНИАН, Данилов заявил, что Россия потихоньку расшатывается, ее "колонии" хотят отделиться.

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