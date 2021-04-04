Реализацию и мониторинг эффективности ограничительных мер обязаны обеспечить Кабмин, СБУ и Нацбанк.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 апреля о применении санкций к так называемым топ-10 контрабандистов.

Читайте такжеПоявился список топ-10 контрабандистов, попавших под санкции СНБО (документ)Об этом сообщает пресс-служба президента.

Этим решением СНБО поддержала внесенные Службой безопасности предложения по применению персональных специальных экономических и других санкций сроком на три года к десяти физическим лицам.

Отмечается, что Кабинет министров вместе с СБУ и Национальным банком должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности указанных ограничительных мер.

Министерство иностранных дел должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Санкции против контрабандистов: что известно

2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины применил персональные санкции по отношению к десяти главным контрабандистам страны.

Рассказывая о решении СНБО, президент отмечал, что впервые в истории Украины вводятся персональные санкции, в частности заблокированы активы и имущество лиц, которых, по аналитическим данным СБУ, аппарата СНБО, можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды.

Также, согласно решению СНБО, санкции применены к 79 компаниям.

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Автор: Катерина Шварц