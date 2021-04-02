Совет нацбезопасности и обороны также отстранил десятки работников таможни, кроме того, готовятся изменения в законодательство, согласно которым произойдёт криминализация недостоверного таможенного декларирования.

Совет национальной безопасности и обороны Украины на сегодняшнем заседании применил персональные санкции к десяти главным контрабандистам страны.

Читайте такжеЗавтра СНБО соберется на новое заседание - СМИОб этом во время своего выступления заявил президент Владимир Зеленский.

«Это (контрабанда – УНИАН) – экономический терроризм против Украины. По расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 млрд грн, которые недополучил государственный бюджет Украины, из них более 100 миллиардов – вследствие неэффективной работы таможни. Сегодня впервые в истории Украины внедрены персональные санкции, в частности, заблокированы активы, имущество лиц, которых по аналитическим данным аппарата СНБО и по данным Службы безопасности Украины можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды», - сказал он.

По его словам, СНБО и в дальнейшем будет применять санкции к причастным к контрабанде.

«Сегодня первая десятка, но точно не последняя», - сказал он.

Также Зеленский отметил, что на заседании Совет нацбезопасности и обороны отстранил десятки работников таможни, кроме того, готовятся изменения в законодательство, согласно которым произойдёт криминализация недостоверного таможенного декларирования.

Контрабанда в Украине: подробности

По данным экспертов Украинского института будущего, объемы контрабанды в Украине оцениваются примерно в 12 миллиардов долларов ежегодно, в связи с чем государственная политика должна быть направлена на развитие приграничной торговли и стимулировать выведение контрабандных потоков из тени.

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Автор: Дмитрий Шварц