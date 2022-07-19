Виктор Никита назначен временно исполняющим обязанности председателя областной организации.

Полномочия Николая Тищенко как главы Закарпатской областной организации "Слуги народа" досрочно прекращены.

Как сообщается в Telegram-канале "Слуги народа", председатель политической партии Елена Шуляк своим распоряжением досрочно прекратила его полномочия с 19 июля.

Соответствующее распоряжение принято согласно уставу партии и согласовано с председателем политсовета Давидом Арахамией.

Одновременно глава партии назначил Виктора Никиту временно исполняющим обязанности председателя областной организации.

Согласно распоряжению, он обязан в срок до 19 октября обеспечить проведение собрания (конференции) Закарпатской областной организации "Слуги народа" для решения вопроса об избрании председателя организации.

Никита в этот период официально уполномочен представлять интересы Закарпатской областной организации в структурах юстиции для осуществления государственной регистрации изменений в сведениях об организации.

"Сегодня, в условиях полномасштабной войны с Россией, партия должна ассоциироваться с ежедневной кропотливой работой по помощи фронту и укреплению тыла, которую проводят тысячи членов нашей политической команды, а не с публичными скандалами, сомнительными пиар-акциями и ссорами", - заявила Шуляк.

Как ранее сообщал УНИАН, скандальный народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко неоднократно становился посмешищем. Нардеп путал праздники и "поздравил" украинцев с годовщиной Чернобыльской трагедии.

Тищенко называл себя "генетически настроенным украинцем" и заявил, что без сала в Новый год никак: "Всех проверяю на этот важный пищевой вкус: если ты сало не ешь - ты не украинец". В декабре 2021 года политик пришел "инспектировать" новые вагоны и развеселил Сеть.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину он вообще сбежал на Закарпатье, где притворился беженцем. А уже 15 июля стало известно, что народный депутат Марьяна Безуглая обратилась к руководству "Слуги народа" с просьбой рассмотреть исключение ее коллеги за партией и фракцией Николая Тищенко.

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