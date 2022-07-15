Безуглая утверждает, что "Николай Тищенко неоднократно совершал деяния, которые дискредитировали партию".

Народный депутат Марьяна Безуглая обратилась к руководству "Слуги народа" с просьбой рассмотреть исключение ее коллеги по партии и фракции Николая Тищенко.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Прошу рассмотреть вопрос о прекращении членства в Партии, ее уставных органах и исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуги народа" Тищенко Николая Николаевича", - говорится в ее заявлении.

Безуглая отметила, что "дальше дело за Еленой Шуляк (глава партии "СН" - УНИАН.) и Давидом Арахамией (глава фракции "СН" в ВРУ – УНИАН), а дальше – за коллегами".

В своем заявлении Безуглая утверждает, что "Николай Тищенко неоднократно совершал деяния, которые дискредитировали партию".

Она замечает, что Тищенко сотрудничал с другими политическими партиями, становился фигурантом многочисленных антикоррупционных расследований журналистов. Также Безуглая напоминает о скандале с его рестораном "Велюр", работавшим во время карантина.

Нардеп приводит еще несколько примеров поведения Тищенко, которое, по ее убеждению, дискредитировало также ВСУ, правоохранителей.

В частности, относительно якобы передачи им непригодных бронежилетов.

"Поведение нардепа не претерпело принципиальных изменений и в последние месяцы. Так, уже после полномасштабной агрессии рф против нашей страны Николай передал территориальной обороне Святошинского района Киева бронежилеты 1983 года из Германии, которые оказались непригодными для использования, не имели никаких документов и насквозь простріеливались. ... Подобные поступки не просто дискредитируют Партию и наносят ей наглядной ущерб, но и представляют опасность жизни наших защитников", - акцентирует она.

Также утверждает, что нардеп незаконно получил боевое оружие.

"Кроме того, 23 апреля из открытых источников информации стало известно о награждении Николая Тищенко боевым оружием - "командирским" автоматическим пистолетом Стечкина. В этом награждении принимал участие известный мошенник Майман Михаил Вениаминович от имени добровольческого формирования 14 территориальной общины города Киева "Архангела Михаила", – добавила она.

Заметим, Николай Тищенко был избран по мажоритарному округу №219 (Киев, Святошинский район). Соответственно, в случае исключения из фракции он не будет лишен депутатского мандата.

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