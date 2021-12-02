Некоторые украинцы возмутились тем, что качество нового подвижного состава проверяет именно Тищенко.

Одиозный нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко решил "проинспектировать" новые вагоны "Укрзализныци".

Как сообщила пресс-служба УЗ, в "инспекции", кроме Тищенко, принимали участие депутаты из межфракционного объединения "Украинская железная дорога". Сам Тищенко, который является заместителем главы транспортного комитета Рады, отметил качество и удобства нового подвижного состава.

Новые 10 купейных вагонов, которые уже получила УЗ от Крюковского завода, войдут в состав поезда №5/6 "Мариуполь - Ворохта, Рахов. Проехаться в них можно будет с 13 декабря.

Примечательно, что участие Тищенко в "инспекции" вагонов развеселило и даже возмутило украинцев, о чем они написали в комментариях к сообщению на странице УЗ в Facebook.

"Котлета", "На Януковича похож", "Каким боком он к железной дороге", "А он хоть знает что-то по УЗ", "Ревизор 2.0", "Противно смотреть! Пиар за счет налогоплательщиков", "Стыд", "У нас что, нет специалистов на железной дороге, что берут поваров управлять УЗ", "А что там Тищенко делал?", "А что, Тищенко уже в железнодорожники пошел?",- говорится в многочисленных комментариях.

Напомним, ранее Тищенко оконфузился рассказом о ценах на продукты. В частности, депутат заявил, что он не видит роста цен в Украине, потому что сам он покупает гречку за 12 гривень, а сало - за 50.

Впоследствии журналисты показали реальные цены на Бессарабском рынке и узнали, что там покупает Тищенко.

Автор: Виолетта Орлова