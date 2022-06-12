Депутат побывал на благотворительном ужине.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко засветился в Чехии на благотворительном ужине и нарвался на шквал критики в сети.

Фотографии с нардепом опубликовала певица TAYANNA в Instagram и журналист Сергей Медяник в Facebook.

"Недавно состоялся благотворительный ужин в городе Прага, организованный невероятными красотками с доброй душой и сердцем… Мы собрали 2 200 000 грн, и эти средства пойдут на приобретение авто для ВСУ", – написала певица.

Журналист раскритиковал Тищенко за то, что тот гуляет на вечеринках, пока в Украине идет война.

"Коля Тищенко со своей девушкой гуляет на вечеринке в Праге, а вы холопы последние сухари доедайте, – считает он. – Если посмотреть жизнь Тищенко, можно подумать, что в Украине нет войны. Вот у нас такие нардепы из "Слуги народа", кому война, а кому гулянья в Чехии. Так он еще там насобирал 2 миллиона, типа в помощь стране, для него такие деньги на неделю на море".

В сети активно обсуждают заграничную поездку нардепа, возмущаясь его выездом:

"За что парни гибнут?", "Титан в разведке, под прикрытием", "Что там делает Коля?", "Именно Тищенко там не хватало", "Пока 20-летние ребята воюют, кто-то пиарится на войне! Стыд тем "мужчинам", которые прячутся на Закарпатье и за границей", "О, Колюня показался", "О, Тищенко нашелся. И потом вернется, как ни в чем не бывало… Надеюсь, его уже не допустят к власти", "И не стыдно фотографироваться с этим быдлом?".

Напомним, ранее сообщалось, что депутат Николай Тищенко сбежал от войны на Закарпатье, где прикидывается беженцем.

Вас также могут заинтересовать новости: