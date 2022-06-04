Депутат подчеркнула, что в свое время была мобилизована.

Народный депутат Марьяна Безуглая прокомментировала свое пребывание в Северодонецке Луганской области, за который сейчас идут бои с российскими оккупантами.

Об этом Безуглая написала на своей странице в Facebook.

"Инициатива личная, на запрос военных, родственников, обращение. Каково морально-психологическое состояние? Боеготовность? Командиры? Стремления, чаяния, идеи? Доходит ли информация сверху донизу, снизу вверх? Что с поставкой? Прибывает ли современное вооружение? Как кормят бойцов на передовой? Какое медицинское обеспечение? Что работает из законов, а что в реальности нет и надо менять? Это только несколько вопросов, почему нужен гражданский демократический контроль во время войны. И это парламентская функция Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", - отметила Безуглая.

Она подчеркнула, что никаких приказов и распоряжений нардеп не отдает.

"Совет, помощь, коммуникация, поддержка, контроль. Работаю почти непублично, потому что не время. Быть вместе с военными в зоне боевых действий — это также еще и разделять судьбу риска. Сама в свое время была мобилизована, так что могу адаптироваться к обстоятельствам и конечно не нуждаюсь в особых условиях пребывания. Рабочие группы, заседание Комитета имею онлайн", - говорится в сообщении нардепки.

Напомним, журналистка и блогер Янина Соколова сообщила, что Безуглая координирует действия командования в районе города Северодонецка Луганской области. Такую информацию, по словам Соколовой, ей предоставили военные.

Соколова подчеркнула, что украинские воины "категорически против вмешательства политиков в стратегические решения для страны и жизни людей".

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