Он требует себе бесплатные обеды в оздоровительно-рекреационном комплексе "Косино".

Вооруженные силы Украины вот уже неделю отбиваются от российских оккупантов. Наш доблестный президент Владимир Зеленский и его команда руководят борьбой с агрессором, поддерживают собственный народ и остаются на рабочих местах в Киеве. Но не все представители власти столь же честно выполняют свои обязанности. Народный депутат Николай Тищенко предпочел убежать от войны на Закарпатье и притвориться беженцем.

Источники УНИАН сообщили, что нардеп периодически появляется в оздоровительно-рекреационном комплексе "Косино". Номера здесь в среднем стоят 10 тысяч гривен за сутки. При этом Тищенко не стесняется требовать для себя бесплатные обеды, словно он беженец. Странно, что одиозный депутат и любитель столь же громогласных, сколько пустых заявлений не додумался сослаться на свой мандат в попытках сэкономить деньги на еде.

В ролике ниже есть доказательство бегства Тищенко. На видео показывается, как нардеп сидит в кафе на Закарпатье. Чтобы скрыть свою личность, депутат надел кепку, но его все равно распознали.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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