На данный момент никто не может сказать, где находится главарь ЧВК "Вагнер".

Лидер наемников Евгений Пригожин находится в России и остается "свободным человеком" несмотря на то, что организовал восстание против военного руководства Москвы. Не исключается, что у главаря "вагнеровцев" могут быть двойники.

Издание The New York Times пишет, что президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил журналистам, что Пригожин находился в Санкт-Петербурге, по состоянию на утро четверга, а затем "может быть, он уехал в Москву, может быть, еще куда-то, но он не находится на территории Беларуси". Через несколько дней он сказал, что лидер Вагнера уехал в Беларусь, хотя неясно, произошло ли это на самом деле.

Пригожин сейчас находится на свободе, сказал Лукашенко, хотя и признал, что "не знал, что произойдет потом", и отмахнулся от мысли, что Путин просто убьет Пригожина, который до недавнего времени был жизненно важным союзником.

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"Если вы думаете, что Путин такой злой и мстительный, что завтра убьет Пригожина — нет, этого не будет", — сказал он.

Если Пригожин, которого государственные СМИ называют предателем, на самом деле находится на свободе и находится в России менее чем через две недели после инсценировки того, что Кремль назвал попыткой государственного переворота, это будет один из самых загадочных поворотов в истории. В среду известное телешоу транслировало видео обыска полиции в его роскошном особняке в Санкт-Петербурге, где были обнаружены большие суммы денег, огнестрельное оружие, паспорта, парики и наркотики. Представитель Пригожина отрицал, что этот дом принадлежит ему.

Некоторые российские новостные агентства сообщили, что Пригожин был в Санкт-Петербурге в среду или четверг. Сотрудник Пентагона на условиях анонимности сказал, что лидер Вагнера находился в России большую часть времени после мятежа, но чиновник сказал, что неясно, был ли он в Беларуси, отчасти потому, что Пригожин, очевидно, использует двойников, чтобы замаскировать свои движения.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уклонился от ответа на вопрос о местонахождении Пригожина, заявив, что у правительства "ни возможности, ни желания" отслеживать его передвижения.

На пресс-конференции с журналистами в Минске Лукашенко наслаждался вниманием, которое привлек к себе в самый драматический момент для власти Путина за 23 года у власти. Но через несколько дней после того, как Лукашенко предложил бойцам Вагнера и их лидеру убежище в его стране, он не объяснил, куда они отправятся и какую роль они будут играть.

В то время как Лукашенко продолжал хвастаться своим посредничеством и миротворчеством, он также ясно давал понять о своем уважении, даже раболепии, перед Россией и Путиным, которого он неоднократно называл "большой брат".

"Главный вопрос, где будет дислоцироваться "Вагнер" и что он будет делать — это не от меня зависит; это зависит от руководства России", — сказал он. Лукашенко заверил, что говорил с Пригожиным в среду и что "Вагнер" будет продолжать "выполнять свои обязательства перед Россией до тех пор, пока это возможно", он без уточнений.

"Вагнер" в Беларуси - что известно

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин остановил устроил мятеж, но после переговоров с Александром Лукашенко остановил "марш на Москву", который предложил наемникам уехать в Беларусь. Позже Лукашенко заявил, что Евгений Пригожин якобы находится в России, а наемники ЧВК "Вагнер" находятся в своих лагерях.

По информации наблюдателей, около 200 наемников ЧВК "Вагнер" могут находиться на территории военного полигона "Лосвидо".

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