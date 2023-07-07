Впрочем, главарь "Вагнера" до сих пор свободно передвигается по России, что свидетельствует о приоритетной позиции Кремля в отношении него.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что главарь "Вагнера" Евгений Пригожин и его наемники не находятся на территории РБ. Похоже, эти заявления свидетельствуют о дистанцировании от сделки, которую он якобы заключил с руководителем "музыкантов" после их мятежа.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), Лукашенко продолжает поддерживать имидж "посредника" между диктатором Путиным и ранее лояльным к нему Пригожиным, намекая на слабости главы Кремля.

Аналитики ISW отмечают, что не могут подтвердить местонахождение Пригожина. Впрочем, российские источники утверждают, что тот сейчас в Беларуси.

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"Способность Пригожина свободно действовать в России предполагает, что он все еще защищен некоторыми гарантиями безопасности и/или что Кремль по-прежнему отдает приоритет подрыву его репутации в РФ, а не физическому или юридическому преследованию", - отметили в ISW.

"Вагнер" в Беларуси - что известно

Главарь " Вагнера "Евгений Пригожин остановил" марш на Москву " после переговоров с Александром Лукашенко. Тот предложил ему вернуться в полевые лагеря, собрать вещи и уехать в Беларусь. Пригожин якобы согласился.

Вчера белорусский узурпатор Лукашенко рассказал о своих планах в отношении наемников ЧВК "Вагнер", а также раскрыл место нахождения Евгения Пригожина. Для белорусских СМИ Лукашенко заявил, что главарь ЧВК "Вагнер" находится в России. По его словам, бойцы ЧВК "Вагнер" находятся в своих лагерях, куда их направили на восстановление.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что несмотря на договоренность о "переезде" ЧВК "Вагнер" в Беларусь, в страну прибыло лишь небольшое количество наемников Евгения Пригожина.

По данным наблюдателей, около 200 наемников ЧВК "Вагнер" в данный момент могут находиться на территории военного полигона "Лосвидо".

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