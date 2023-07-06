По предварительным данным, там бойцы ЧВК "Вагнер" обучают стрельбе некоторые подразделения ВС РБ.

Несмотря на заявления беларуского диктатора Александра Лукашенко, что наёмники Пригожина ещё не переброшены в Беларусь, они уже могут находиться в стране.

По информации, которую получил "Беларускі Гаюн", около 200 наёмников ЧВК "Вагнер" в данный момент могут находиться на территории военного полигона "Лосвидо" (Витебский район, Витебской обл).

Полигон "Лосвидо" находится в ≈52 км. от границы с РФ и ≈150 км. от границы с Латвией. По предварительным данным, там бойцы ЧВК "Вагнер" обучают стрельбе некоторые подразделения ВС РБ.

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Там отметили, что масштабного перемещения в Беларусь наёмников ЧВК "Вагнер" пока не зафиксировано, как и не зафиксировано прибытия в Беларусь тактического ядерного оружия, вопреки утверждениям Лукашенко.

Бойцы ЧВК "Вагнер" в Беларуси - детали

Беларуский узурпатор Александр Лукашенко рассказал о своих планах в отношении наемников ЧВК "Вагнер", а также раскрыл место нахождения Евгения Пригожина. Для беларуских СМИ Лукашенко заявил, что главарь ЧВК "Вагнер" находится в России. По его словам, бойцы ЧВК "Вагнер" находятся в своих лагерях, куда их направили на восстановление.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что несмотря на договоренность о "переезде" ЧВК "Вагнер" в Беларусь, в страну прибыло лишь небольшое количество наемников Евгения Пригожина.

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