Ранее, 23 мая, суд предоставил разрешение на арест Януковича по делу о подписании Харьковских соглашений.

Суд предоставил разрешение на заочное следствие в отношении экс-премьера Николая Азарова по делу об одобрении Харьковских соглашений.

Как сообщает Офис генпрокурора, Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении Азарова в уголовном производстве относительно обстоятельств совершения им государственной измены (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, экс-глава правительства, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, в нарушение Конституции Украины и закона О международных договорах Украины, подписал распоряжение об одобрении так называемых Харьковских соглашений в пользу Российской Федерации, которыми был продлен на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

"В результате таких действий были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск Российской Федерации на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжение вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими АР Крым и г. Севастополя", - напомнили в прокуратуре.

Харьковские соглашения - что известно

21 апреля 2010 года в Харькове на то время президент Украины Виктор Янукович и тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией. Согласно соглашению срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлен с 2017 до 2042 года с правом продления на 5 лет в обмен на "дешевый" газ.

28 января 2021 года Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене в связи с подписанием в 2010 году Харьковских соглашений. Как считают следователи, подписав соглашения, он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Украине и подрыва обороноспособности государства.

По данным украинского следствия, перед подписанием документов цена на газ для Украины была искусственно завышена вдвое Россией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1 тыс. кубических метров для Украины составляла 179,5 доллара, тогда как на конец 2010 года – 352,33 доллара.

По версии следствия, РФ сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставки природного газа, а затем для его погашения, в том числе путем якобы предоставления скидки, фактически безвозмездно разместила Черноморский флот РФ на территории Украины.

В результате подписанных экс-президентом Харьковских соглашений был увеличен личный состав войск и военной техники вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу.

11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ выяснить обстоятельства голосования ВР за Харьковские соглашения в 2010 году.

12 марта 2021 года Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту совершения госизмены из-за подписания Харьковских соглашений и ратификации их Верховной Радой. По предварительным данным следствия, подписание документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым.

24 марта 2021 года премьеру времен Януковича Николаю Азарову объявили о подозрении в государственной измене. Азарова подозревают в том, что в сговоре с тогдашним президентом Виктором Януковичем вопреки Конституции Украины он согласовал продление пребывания Черноморского флота РФ на территории Крыма в рамках Харьковских соглашений. 20 октября суд заочно арестовал Азарова по подозрению в госизмене.

23 мая 2022 года суд дал разрешение на арест Януковича по делу о подписании Харьковских соглашений.

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