Решение об аресте бывшего премьера принял Печерский райсуд Киева.

В среду, 20 октября, суд заочно арестовал экс-премьера Николая Азарова по подозрению в госизмене.

Как сообщает пресс-служба Госбюро расследований, соответствующее ходатайство следователя сегодня удовлетворил судья Печерского райсуда Киева.

Таким образом, суд заочно избрал Азарову меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебным расследованием установлено, что содержание и условия соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины были навязаны президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины накануне его подписания в Москве 21 апреля 2010 года.

"Полностью понимая последствия подписания этого соглашения для Украины, бывший премьер-министр Украины сознательно обеспечил визирование и согласование проекта документа уполномоченными должностными лицами (министрами, руководителями правоохранительных органов и от имени Кабмина). Таким образом он способствовал реализации интересов РФ во время всех стадий согласования проекта соглашения и его имплементации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи ГБР получили оригиналы документов, свидетельствующих о целенаправленных действиях Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, которые в дальнейшем способствовали оккупации Крыма Россией.

"Установлено, что эти поступки осуществлялись по предварительному сговору группой лиц с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, которому также сообщено о подозрении в этом уголовном производстве и который объявлен в розыск", - добавили в ГБР.

В ведомстве пояснили, что избрание Азарову заочной меры пресечения в виде содержания под стражей даст основания обращаться с запросами о предоставлении международно-правовой помощи о его экстрадиции, а также позволит инициировать вопрос об осуществлении специального досудебного расследования.

В ГБР также напомнили, что привлечение к уголовной ответственности за совершение государственной измены не имеет сроков давности, поэтому в январе следователи уже сообщили о подозрении в совершении государственной измены экс-президенту Януковичу.

Автор: Антонина Доломанжи