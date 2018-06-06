Три года спустя: зачем меняли флот на газ

Официально документ называется: Соглашение между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины. 21 апреля 2010 года президенты двух стран — Виктор Янукович и Дмитрий Медведев — подписали этот договор под грифом «секретно»: до ратификации текста не видели даже депутаты.

Собственно, в нем предусматривалось продление пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет (до 28 мая 2042 года). С последующим автоматическим продлением еще на пять лет в том случае, если ни одна из сторон за год до истечения срока письменно не уведомит другую о приостановлении действия договора. Устанавливалась и цена базирования флота — 100 миллионов долларов в год, начиная с 2017 года. Кроме того, Москва, в дополнение к арендной плате, гарантировала Киеву скидку цены на газ — на 30%, но не больше 100 долларов за каждую тысячу закупаемых кубометров.

Также из газового контракта 2009 года был изъят пункт, предполагающий штрафные санкции для Украины, если она приобретала на 6% меньше месячного объема поставок голубого топлива.

Украина решила менять флот на газ по ряду причин. Во-первых, президент страны Виктор Янукович «перекраивал» страну под себя. Для этого ему было крайне необходимо демонтировать политическую систему Ющенко. А результаты использовать в активе внутренней политики. Во-вторых, Виктор Янукович должен был продемонстрировать своему пророссийскому электорату «потепление» в украино-российских отношениях. В-третьих, дать понять бизнесу, что именно он дал украинским предприятиям дешевый газ, а не Тимошенко с ее газовыми контрактами 2009 года.

По сути же, за три года главе государства удалось в полном объеме воплотить в реальность только первый пункт этого «плана». Второй – лишь частично. С последним и вовсе не сложилось. Правда, с подписанием Харьковских соглашений были достигнуты тактические победы: наладилось сотрудничество в агросекторе и авиапроме, временно улучшилась ситуация с торговым балансом, товарооборот между Украиной и Россией вырос на десятки миллиардов и, благодаря «скидке» в 100 долларов при закупках газа, Украина смогла сверстать бюджет.

«Конечно, в любом вопросе есть и позитив, и негатив. Украина получила пользу в том смысле, что на 100 долларов меньше платила за тысячу кубов газа. Также благодаря этим договорам был сверстан бюджет, до этого он просто не складывался. Жаль, что следующие шаги, которые должны были закрепить эти договоренности в плане выхода на цивилизованные цены на газ, пока не реализовались», - рассказал УНИАН экс-спикер Верховной Рады, глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Владимир Литвин.

Так отчего же Харьковские соглашения глобально ничего не изменили ни в политической жизни страны, ни в ее экономике?

Газ

Главным достижением, записанным в актив успешной внутренней политики, стала цена на газ. Точнее, ее снижение за счет скидки. «Это дало положительный экономический эффект», - заявил УНИАН народный депутат от КПУ Спиридон Килинкаров, но тут же признал, что даже с учетом скидки цены остались высокими. «А что было бы с экономикой, если бы цена была выше?», - задает риторический вопрос парламентарий.

По его мнению, если Украина не решит вопрос цены на голубое топливо в ближайшее время, страна в экономическом плане на международных рынках лишится какого-либо потенциала. А украинские предприятия, которые сегодня дышат на ладан и, буквально, выживают, «можно будет просто подарить».

«Цены на газ, которые мы сегодня имеем, - следствие неудачных договоров в Харькове. Уже тогда, три года назад, оппозиция предупреждала, что будет такой результат, и некоторые предприятия будут покупать топливо по 550 и по 650 долларов за тысячу кубов», - заявил УНИАН народный депутат от «Батькивщины» Геннадий Москаль.

Эксперты видят причину такого положения вещей в политической недальновидности и экономической неграмотности. «Если власть и хотела что-то подписывать, то необходимо было вносить изменения в контракт в вопросе пересмотра формулы формирования цены, базовой ставки и объемов ежегодной закупки газа. При этом следовало бы учитывать новые реалии в экономике страны и ситуации на энергетическом рынке, в целом», - пояснил УНИАН глава правления альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик.

Кроме того, по его мнению, это следовало делать исключительно в экономической площади, не подмешивая политические и личностные аспекты.

НАТО нам не надо

Впрочем, как раз без них при подписании Харьковских соглашений и не обошлось. Президентская избирательная кампания 2010 года проходила в полемике о Североатлантическом альянсе между политическими лагерями Януковича и Ющенко (ярыми соперниками 2004 года). Основой риторики команды будущего президента по этому вопросу стало неодобрение планов по вступлению в НАТО большинством граждан Украины. Поэтому даже начало своего президентства Виктор Янукович отметил заявлением: «мы не будем вступать ни в какой военный блок. Такова точка зрения украинского народа. Ее нужно уважать и с ней нужно считаться».

«Это был политический пиар, чтобы продемонстрировать, что Украина покончила с НАТО. Собственно, после подписания Харьковских соглашений, отношения с Североатлантическим альянсом пошли по крутому градусу вниз. Сегодня мы имеем наибольшее охлаждение отношений с НАТО за все время», - рассказал УНИАН бывший первый заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш.

По его словам, в отличие от Януковича, даже Леонид Кучма, который считался весьма лояльным Москве, в 2002 году своим Указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «О стратегии Украины относительно Организации Североатлантического договора (НАТО)», где прямо ставилась цель вступления Украины в альянс.

Примечательно, что, будучи премьер-министром, Виктор Янукович еще в 2003 году заявлял, что курс Украины определен, и это – курс в НАТО. Однако одним из его первых шагов в должности главы государства стала инициатива принятия закона «Об основах внутренней и внешней политики», принятого Верховной Радой 1 июля 2010 года и подписанного главой государства через две недели. Этим документом Украина официально объявила внеблоковый статус и отказалась от интеграции в НАТО.

Впрочем, этот шаг также был весьма логичен в свете укрепления дружбы с Россией после принятия Харьковских соглашений. Во-первых, политика прозападного Ющенко вызывала у Москвы понимание того, что Черноморский флот стоит в Крыму «на глиняных ногах». В любой момент в Украине могли быть приняты решения, кардинально меняющие политический курс. Тем самым, опираясь на международное право, Киев мог бы выдворить чужой флот со своей территории восвояси. А у РФ для перебазирования флота в Новороссийск просто нет денег. Да и желания особого нет. Во-вторых, нет средств и для проведения масштабной модернизации, чтобы его обновить. Поэтому лучшим вариантом для Кремля было бы постепенное превращение старых кораблей в металлолом. И лучше бы — на чужой территории. В-третьих, зона Черного моря является для России максимально нестабильной. Дело в том, что политику черноморской акватории определяет отнюдь не РФ, а НАТО через Турцию. Кроме того, западные страны располагают гипотетической возможностью в любой момент дестабилизировать ситуацию на Кавказе в случае наращивания размеров Черноморского флота в Севастополе. Поэтому «предложение» Киева о продлении базирования флота, еще и на энное количество лет без каких-либо стратегических последствий для РФ, стало для Москвы приятной неожиданностью.

«Глубокая» интеграция

В 2010-м году пресловутую «многовекторность», которую успешно внедрял Леонид Кучма и которую не успел окончательно развалить Виктор Ющенко, успешно демонтировал Виктор Янукович: на деле нейтралитет Украины стал главным рычагом добычи преференций и всяческих бонусов как от Запада, так и от Востока. Взамен же Россия, Европа и США получили от Украины пока лишь геополитические обещания.

Изначально, Харьковские соглашения должны были стать первым шагом на пути улучшения украинско-российских отношений. Они сняли основные, наиболее жесткие, проблемы и создали базу для дальнейшего развития переговорного процесса. «Главное, что это был первый шаг после затяжной политической войны с РФ. Этот шаг показал, что Россия и Украина готовы вести переговоры», - заявил УНИАН народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко.

Но развития в том русле, в котором это задумывалось, так и не произошло. По словам президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, политика, как внешняя, так и внутренняя, бывает успешной только тогда, когда она последовательна. К моменту подписания Харьковских соглашений уже существовал Таможенный союз. «И Россия сразу предупредила Украину, что, независимо от «политической дружбы», дальнейшее развитие торгово-экономических связей зависит от того, как определится Украина по отношению к Таможенному союзу. Это так же естественно, как то, что Германия не может развивать торгово-экономические отношения с Украиной, за пределами норм и правил Евросоюза», - пояснил эксперт.

Впрочем, украинская власть этим пренебрегла. Тем самым, загнав себя в патовую ситуацию. «Как и защитные меры ЕС, защитные меры Таможенного союза действуют в отношении всех стран – не-членов (не зависимо от того, Украина это, США или Гондурас). Только США и Гондурас не зависят от рынков Таможенного союза и от поставок энергоносителей из России, в той степени, в какой от этого зависит Украина», - рассказал политолог.

Действительно, для Украины степень зависимости – критическая. Но политика «многовекторности» (еще актуальная на момент подписания Харьковских соглашений) не предполагала вступления в Таможенный союз. Тем не менее, в попытках развивать отношения с РФ и быть конкурентной на рынках стран ТС, Украина стала требовать от Кремля, фактически, распространить на нас торгово-экономические преференции, предусмотренные для стран Таможенного союза, при этом, не вступая в это интеграционное объединение. В последствии Украина и вовсе взяла глобальный курс на ероинтеграцию, тем самым, похоронив последние капли какого-либо смысла и потенциальной пользы от Харьковских соглашений.

Ведь нежелание участвовать в реконструкции (в том или ином виде) СССР со стороны Киева вызвало у Москвы сначала раздражение. Результат Украина ощущает сегодня как никогда: с Россией не получилось стратегического партнерства и каких-либо улучшенных условий для отечественной экономики в контексте российских рынков. Более того, происходят и совершенно «интересные» события: перемещение и перевооружение Черноморского флота без уведомления украинской стороны. «Это абсолютно уничижительное отношение к украинской власти. Это отношение Москвы к нам в целом и показывает реальное отношение к нашему президенту со стороны Путина», - уверен народный депутат от УДАРа Виктор Чумак.

Его коллега по оппозиционному лагерю, народный депутат от «Батькивщины» Андрей Пышный, также считает подписание Харьковских соглашений и последующее «развитие» отношений с Россией политическим поражением с нашей стороны. «Кроме того, что Украина подарила РФ 19 тысяч гектаров «золотой» крымской земли, на которой могла бы построить еще одну отрасль украинской экономики — туризм; кроме того, что в обмен на подписание этих договоров мы разменяли один из внешнеполитических украинских козырей — фактически отказались от углубления сотрудничества с НАТО – Харьковские соглашения ничего нам не дали. Подписание этих договоров в том виде, в котором они были подписаны — контрибуция за поражение, за полную неспособность власти вести нормальную внешнеполитическую линию», - заявил он.

Денонсация

Оппозиционные парламентарии уверены — Харьковские соглашения будут денонсированы. Одни считают, что произойдет это после изменения политического режима. Другие — что отменить эту сделку можно хоть сейчас, хватило бы голосов в Верховной Раде. «Подписание Харьковских соглашений три года назад — полный провал. Но мы можем разорвать этот документ в одностороннем порядке», - заявил УНИАН один из самых ярых противников ратификации этого договора в парламенте, народный депутат от «Батькивщины» Андрей Парубий.

По его словам, уже на двух сессиях Верховной Рады регистрировались соответствующие законопроекты, и текущая сессия также не стала исключением.

Позицию «Батькивщины» поддерживают и в партии УДАР. «С юридической точки зрения почти ничего невозможного нет. Государство суверенно в плане подписания и разрыва международных соглашений. Поэтому я не вижу никаких проблем, кроме отсутствия политической воли», - рассказал УНИАН народный депутат Виктор Чумак. Однако, по его мнению, нынешняя власть на это не пойдет.

Действительно, в провластном лагере не верят в возможность принятия такого решения. Но поясняют это не с точки зрения боязни или отсутствия политической воли. Причина, по их мнению, более банальна — отсутствие у оппозиции достаточного количества голосов. Поскольку часть провластного депутатского корпуса уверена, что тема денонсации Харьковских соглашений «может заблокировать любой диалог с Россией». Мол, решать проблему нужно глобально, говорить о широком формате отношений с РФ, при этом, не теряя паритета.

Впрочем, в оппозиционном лагере также есть те, кто считает, что денонсация в одностороннем порядке невозможна, так как нарушает нормы международного права. Аргументы последних таковы: в 2010-м нужно было идти в Стокгольмский арбитраж и отменять договоренности Дубины-Миллера (главы «Нафтогаза» времен премьерства Тимошенко и руководителя «Газпрома), а не накладывать новые невыгодные договора на уже существующие кабальные соглашения в Харькове. Мол, договора образца 2009 года — это коммерческие документы, а 2010-го — уже межгосударственные. Так как Украина и Россия ратифицировали Харьковские соглашения вместе и одновременно, разорвать их, по мнению скептиков, тоже можно лишь с согласия обеих сторон.

Татьяна Урбанская