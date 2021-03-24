Азаров помог России проводить подрывную деятельность против Украины.

Премьеру времен Януковича Николаю Азарову объявили о подозрении в государственной измене.

Об этом информирует Офис генерального прокурора.

Азарова подозревают в том, что в сговоре с тогдашним президентом Виктором Януковичем вопреки Конституции Украины он согласовал продление пребывания Черноморского флота РФ на территории Крыма в рамках Харьковских соглашений 2010 года.

Читайте такжеКонтрразведка СБУ задержала агента КГБ Беларуси (видео)В апреле 2010 года в России Азаров "согласился на навязанные президентом РФ Дмитрием Медведевым условия продления срока пребывания Черноморского флота на территории Украины еще на 25 лет под предлогом получения скидки на газ".

После этого он согласовал соответствующее соглашение между Украиной и Россией и Закона о ее ратификации профильными органами государственной власти.

Кроме того, на закрытом заседании Кабмина того же месяца Азаров распорядился принять правительством указанное соглашение и отдал его на рассмотрение Януковичу вопреки Закону №О международных договорах Украины№.

"Такие действия бывшего премьер-министра предоставили возможность экс-президенту 21 апреля 2010 в городе Харькове подписать от имени Украины Соглашение между Украиной и РФ о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, 23 апреля 2010 года внести законопроект о ратификации указанного соглашения как неотложного в Верховную Раду Украины, а законодательному органу, в свою очередь, 27 апреля 2010 года предоставить согласие на его обязательность", - говорится в сообщении Офиса.

Суммируется, что своими действиями Азаров помог России проводить подрывную деятельность против Украины, которая заключалась во вмешательстве в ее внутреннюю и внешнюю политику; попытках уменьшения экономического и оборонного потенциала Украины; снижение ее обороноспособности; усилении экономической зависимости Украины от РФ, в том числе от поставок российских энергоносителей.

"Харьковские соглашения": что известно

21 апреля 2010 года в Харькове в то время президент Украины Виктор Янукович и тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписали соглашение между Украиной и РФ, согласно которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с правом продления на 5 лет в обмен на "дешевый" газ.

28 января 2021 года Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене в связи с подписанием в 2010 году Харьковских соглашений. Как считают следователи, подписав соглашения, он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Украине и подрыва обороноспособности государства.

По данным украинского следствия, перед подписанием документов цена на газ для Украины была дважды искусственно завышена Россией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1 тыс. кубометров для Украины составляла 179,5 доллара, тогда как на конец 2010 года - 352,33 доллара.

По версии следствия, Россия сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставки природного газа, а затем в его погашение, в том числе путем якобы предоставления снижения, фактически безвозмездно располагала ЧФ РФ на территории Украины.

В результате подписанных экс-президентом Харьковских соглашений был увеличен личный состав войск и военной техники вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу.

11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ выяснить обстоятельства голосования ВР за Харьковские соглашения в 2010 году.

12 марта СБУ открыла уголовное производство по факту подписания Харьковских соглашений.

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Автор: Яна Ставская