Документом был продлен на 25 лет срок пребывания российского флота в Крыму, что принял непосредственное участие в оккупации Крыма.

Украинские правоохранители сообщили о подозрении экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене. По утверждению следователей, он в 2010 году оказал помощь России в проведении подрывной деятельности против Украины.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Речь о так называемых Харьковских соглашениях между тогда еще президентом России Дмитрием Медведевым и главой украинского государства Виктором Януковичем. Документом под предлогом получения скидки на природный газ был продлен на 25 лет срок пребывания российского флота в Крыму.

Правоохранители указывают, что на самом деле документ не предоставил этой скидки. Перед подписанием документов цену для Украины вдвое завысили.

"По состоянию на конец 2008 года цена газа за 1 тысячу кубических метров для Украины составляла 179,5 доллара США, тогда как на конец 2010 года – 352,33 доллара США. Кроме этого именно снижение признавалось обязательствами Украины по государственному долгу перед РФ, которые погашаются", - говорится в сообщении ОГП.

По версии следствия, Россия сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины за поставку газа, а затем в его погашение, в частности путем якобы предоставления скидки, бесплатно разместила свой флот в Крыму.

"В результате подписанных экс-президентом так называемых "Харьковских соглашений" был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных Сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выведению с территории Украины", – констатируют правоохранители.

В Офисе генпрокурора напомнили, что именно военные из российского флота принимали непосредственное участие в оккупации Россией Крыма в 2014 году.

Харьковские соглашения: что известно

Соглашение Януковича-Медведева было подписано 21 апреля 2010 года. Согласно документу, срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлен с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения, и была установлена арендная плата.

Как указано в самом соглашении, срок пребывания флота увеличен в обмен на удешевление для Украины российского газа путем применения скидки в виде аннулирования таможенных пошлин.

Была ратифицирована Советом Госдумы 27 апреля 2010 года.

В Украине договоренности вызвали возмущение оппозиции, экологов, местных советов и общества в целом. Большинство аналитиков расценили ее как противоречащую Конституции Украины.

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Автор: УНИАН