Как считает следствие, Янукович оказал РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Печерский районный суд Киева избрал беглому президенту Виктору Януковичу меру пресечения по делу о подписании "харьковских соглашений" в пользу России и предоставил разрешение на его арест.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Подписание "харьковских соглашений" в пользу России - суд предоставил разрешение на арест экс-президента. При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд Киева 23 мая 2022 года избрал бывшему Президенту Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как считает следствие, Янукович предоставил иностранному государству – Российской Федерации и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

"В результате таких действий были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск Российской Федерации на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжения Вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими АР Крым и г. Севастополя", - отмечают в Офисе генпрокурора.

"Харьковские соглашения": что известно

21 апреля 2010 года в Харькове на то время президент Украины Виктор Янукович и тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписали соглашение между Украиной и РФ, согласно которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлен с 2017 до 2042 года с правом продления на 5 лет в обмен на "дешевый" газ.

28 января 2021 года Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене в связи с подписанием в 2010 году Харьковских соглашений. Как считают следователи, подписав соглашения, он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Украине и подрыва обороноспособности государства.

По данным украинского следствия, перед подписанием документов цена на газ для Украины была дважды искусственно завышена Россией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1 тыс. кубических метров для Украины составляет 179,5 доллара, тогда как на конец 2010 года – 352,33 доллара.

По версии следствия, Россия сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставки природного газа, а затем в его погашения, в том числе путем якобы предоставлении снижение, фактически безвозмездно располагала ЧФ РФ на территории Украины.

В результате подписанных экс-президентом Харьковских соглашений был увеличен личный состав войск и военной техники вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выведению.

11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ выяснить обстоятельства голосования ВР за Харьковские соглашения в 2010 году.

12 марта СБУ открыла уголовное производство по факту подписания Харьковских соглашений.

24 марта 2021 года премьеру времен Януковича Николаю Азарову объявили о подозрении в государственной измене.

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