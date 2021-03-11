По словам Данилова, СБУ может открыть производство по ст. 111 УК Украины (Государственная измена) в отношении некоторых депутатов, если посчитает это необходимым.

Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства голосования Верховной Радой за Харьковские соглашения в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания Совета нацбезопасности.

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По его словам, СБУ может открыть производство по ст. 111 УК Украины (государственная измена) в отношении некоторых депутатов, если сочтет это необходимым.

Данилов напомнил, что 27 апреля 2010 года за принятие соглашения между Украиной и РФ о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе на 25 лет голосовали 236 депутатов, а последствиями такого решения стали оккупация Крыма и война на Донбассе.

"Здесь очень много интересных персонажей, которые на сегодняшний день продолжают находиться в украинской политике...", - отметил он.

Секретарь СНБО уточнил, что в переданном СБУ списке депутатов есть и действующие народные депутаты, и олигархи.

"Поручение СБУ получила. Я думаю, что уже с сегодняшнего или завтрашнего дня они начнут работать. И по всем участвовавшим депутатам..., будет выясняться, по каким причинам, по какой мотивации и как это все происходило", - добавил он.

Харьковские соглашения: что известно

Соглашение Януковича-Медведева было подписано 21 апреля 2010 года. Согласно документу, срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлен с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения, и была установлена арендная плата.

Как указано в самом соглашении, срок пребывания флота увеличен в обмен на удешевление для Украины российского газа путем применения скидки в виде аннулирования таможенных пошлин.

Была ратифицирована Советом Госдумы 27 апреля 2010 года.

В Украине договоренности вызвали возмущение оппозиции, экологов, местных советов и общества в целом. Большинство аналитиков расценили ее как противоречащую Конституции Украины.

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Автор: Антонина Доломанжи