Бывший премьер-министр Украины требует отменить примененные против него санкции.

В Окружном админсуде Киева зарегистрирован иск бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова к Службе безопасности Украины и Совету нацбезопасности и обороны.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Отмечается, что среди требований иска - признать противоправной бездеятельность СБУ, которая, по мнению истца, заключается в невнесении в СНБО предложения об отмене в отношении него санкций.

Читайте такжеВ ЕС согласовали снятие санкций с министра времен Януковича - журналистКроме того, Азаров требует обязать СБУ внести в СНБО такие предложения.

Также экс-премьер просит суд признать противоправной бездеятельность СНБО относительно непринятия решения об отмене санкций в отношении него и обязать СНБО принять такое решение.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, Николаю Азарову объявили о подозрении в государственной измене в конце марта 2021 года. Азаров вместе с семьей переехал в РФ в 2014 году после того, как в Украине состоялась Революция Достоинства.

В апреле сообщалось, что Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкции в отношении экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и других чиновников.

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