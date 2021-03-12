По данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории Крыма.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту подписания Харьковских соглашений и ратификации их Верховной Радой в 2010 году.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Главное следственное управление СБУ начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы.

"Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти", - говорится в сообщении.

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Следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдения регламента и процедур во время его утверждения депутатами Верховной Рады.

По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым.

Проводятся соответствующие следственные и процессуальные действия.

Что известно о Харьковских соглашениях

21 апреля 2010 года в Харькове в то время президент Украины Виктор Янукович и тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией, согласно которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе был продлен с 2017 года до 2042 года с правом продления на 5 лет в обмен на «дешевый» газ.

28 января 2021 года Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене в связи с подписанием в 2010 году Харьковских соглашений. Как считают следователи, подписав соглашения, он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Украине и подрыва обороноспособности государства.

По данным украинского следствия, перед подписанием документов цена на газ для Украины была дважды искусственно завышена Россией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1 тыс. кубометров для Украины составляла 179,5 доллара, тогда как на конец 2010 года - 352,33 доллара.

По версии следствия, РФ сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставки природного газа, а затем в его погашение, в том числе путем якобы снижения, фактически безвозмездно размещала Черноморский флот РФ на территории Украины.

В результате подписанных экс-президентом Харьковских соглашений был увеличен личный состав войск и военной техники вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их сокращению и выведению.

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Автор: Антонина Доломанжи