Советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович убежден, что любая попытка РФ перейти к открытому применению военной силы против Украины бесперспективна и опасна для самой РФ.

Советник по информационной политике украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович считает, что РФ не сможет избежать ответственности за невыполнение Минских соглашений.

Об этом Арестович написал в Facebook, комментируя заявления заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака о якобы намерениях украинских властей начать боевые действия на Донбассе, и что Россия "будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих на территории Донбасса".

"Мой личный ответ: никакая словесная эквилибристика не поможет РФ избежать необходимости выполнять договорённости в Нормандском и Минском формате, которые она заключила, начиная с 2014 года", - отметил Арестович.

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Также советник по информационной политике украинской делегации считает, что России не избежать наступления международной политической ответственности за уклонения от выполнения Минских договоренностей.

"Что касается угроз применения силы против Украины... Мы не испугались этих угроз весной 2014-го, тем более не испугаемся весной 2021-го. Руководство РФ с упорством, достойным лучшего применения, идёт путём международной изоляции, в которую само себя загоняет своими действиями и проводимой ими политикой. Этот путь бесперспективен", - заявил Арестович.

Также он считает, что ещё более бесперспективна и опасна для самой РФ любая попытка перейти к открытому применению военной силы против Украины.

"Что им четко дает понять и руководство Украины, и наши партнёры по НАТО. Поэтому, вместо политики блефа и угроз, я бы рекомендовал руководству РФ взять на себя, наконец, политическую ответственность и перейти к конструктивной работе над выполнением конкретных решений, принятых в рамках Нормандского формата", - подытожил он.

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Как сообщает российское агентство ТАСС, Козак заявил, что развязывание полномасштабных боевых действий в Донбассе со стороны киевских властей станет для Украины началом конца.

"Я считаю, что есть уже такие оценки, и поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины, что начало боевых действий - это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок", - сказал он.

Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих на территории Донбасса, если масштаб конфликта будет соответствующим, добавил он. "Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту", - сказал он.

Стягивание войск России к границе Украины

30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.

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Автор: Виталий Саенко