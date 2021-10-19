Заседание состоится по требованию президента.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве на четверг, 21 октября, внеочередного пленарного заседания парламента.

Об этом сообщается на официальном сайте ВРУ.

В распоряжении № 349 отмечается, что заседание созывается по требованию президента Украины. Состоится внеочередное заседание сразу после завершения очередного заседания.

В повестке дня 14 вопросов. В частности, среди предложенных к рассмотрению законопроектов - об альтернативных видах топлива по развитию производства биометана (№5464), об энергетической эффективности (№4507) и по развитию высокоэффективной когенерации (№4527).

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Также глава государства просит ВР безотлагательно рассмотреть законопроекты о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (№ 6055); о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно приведения законодательства Украины в сфере детского питания в соответствие с требованиями законодательства ЕС (№4554).

Кроме того, предлагается ратифицировать Меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом относительно конфиденциальности и обеспечения сохранения информации (№0075).

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Автор: Надя Пришляк