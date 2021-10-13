Из Рады должны выходить качественные и однозначно понятные законопроекты, отметил спикер.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук исключает возможность переголосования закона об олигархах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Стефанчук отметил, что сначала парламент должен рассмотреть проекты постановлений, которые предусматривают отмену голосования за закон об олигархах.

По словам спикера, после разблокировки подписания закона председателем ВР и передачи его на подпись президенту Владимиру Зеленскому, он изучит, какой текст законопроекта будет подготовлен к подписанию профильным комитетом.

На вопрос, как он будет выходить из ситуации, если в тексте закона будут противоречивые нормы, в частности о том, кто должен определять перечень олигархов – Совет национальной безопасности и обороны или Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции – Стефанчук ответил: "Если в конечном варианте будут три противоречивые поправки, то, я думаю, что у нас есть все основания использовать 131 статью Регламента ВР, которая дает возможность председателю ВР – если он увидит противоречие в тексте – вынести и одним голосованием снять это противоречие, для того, чтобы не направлять (речь идет о направлении закона на подпись президенту – УНИАН), не делать вето, не возвращать назад".

Читайте такжеЗеленский отреагировал на принятие закона об олигархахОн подчеркнул, что из Верховной Рады должны выходить "качественные и однозначно понятные законопроекты, и президент не должен постоянно накладывать вето и исправлять какие-то ошибки Верховной Рады".

Стефанчук добавил, что у парламента есть механизм, которым он может такие противоречия устранять.

Спикер добавил, что речь идет не о переголосовании закона об олигархах, а о возможности голосования за уточнение по какой-то норме. "Если при подготовке к подписи обнаруживается какая-то несостыковка, тогда только это положение одно может ставиться, и оно голосуется", – отметил председатель ВР.

При этом он подчеркнул, что окончательного текста он еще не видел, а потому не может сказать, есть ли в принятом парламентом законе какие-то противоречия.

На вопрос журналистов, кто все-таки должен подписывать закон об олигархах, экс-спикер Дмитрий Разумков, при котором он принимался, или новоизбранный председатель ВР, Стефанчук отметил, что в законодательстве говорится о том, что председатель ВР подписывает законы. По его словам, раньше таких ситуаций не было.

"Я думаю, мы найдем вариант", – сказал он.

Стефанчук подчеркнул: "Воля зала высказана: мы увидели ее на мониторе Верховной Рады Украины. И это не правильно, чтобы один человек блокировал волю 280 народных депутатов Украины".

Напомним, Верховная Рада 23 сентября приняла президентский законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов).

Документ нардепы принимали по спецпроцедуре, то есть рассмотрели лишь 13 поправок, а всего их было подано 1 тыс. 270.

Автор: Надя Пришляк