Парламент соберется на заседание уже завтра.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук досрочно закрыл сегодняшнее заседание ВР из-за несогласованности повестки дня.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание закрылось в 14.00 вместо 15.00, как это должно было бы быть во вторник.

Перед этим Стефанчук после перерыва в заседании пояснил: "Учитывая то, что Согласительный совет... не утвердил повестку дня, которую мы сегодня должны были рассматривать, и мы это обсудили на собрании руководителей фракций и групп, было внесено такое предложение тремя фракциями и группами: они обратились к председателю Верховной Рады Украины безотлагательно собрать Согласительный совет и определяться все-таки с повесткой дня, по которой мы будем проходить".

Первый вице-спикер отметил, что "учитывая то, что повестка дня не утверждена", то он как председательствующий вынужден объявить закрытым пленарное заседание ВР.

"Я надеюсь, что будет проведен Согласительный совет, и в ближайшее время будет принята соответствующая повестка дня. И после этого мы перейдем к рассмотрению вопросов повестки дня. А работу мы продолжим, надеюсь, завтра, в соответствии с Регламентом", - подытожил Стефанчук.

Отставка Разумкова: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 октября, Верховная Рада отстранила главу парламента Дмитрия Разумкова от ведения двух пленарных заседаний. Инициировали отстранение фракция "Слуга народа", а также группы "Доверие" и "Партия "За Майбутнє". "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" это предложение не поддержали.

Позже Верховная Рада включила в повестку дня сессии вопрос об отзыве с должности председателя парламента Дмитрия Разумкова. За это решение проголосовали 246 из 379 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко отметил, что вопрос об отзыве с должности Разумкова предлагается рассмотреть 7 октября.

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По словам первого заместителя председателя фракции "СН" Александра Корниенко, 4 октября на Согласительном совете лидеров фракций и глав комитетов парламента председатель ВР "пренебрег правом депутатских фракций" на включение в повестку дня вопросов, на которых они настаивали. В "СН" считают, что таким образом спикер грубо нарушил Регламент ВР.

2 октября в "Слуге народа" сообщили, что собрали необходимое количество подписей депутатов для рассмотрения вопроса об отставке Разумкова с должности председателя ВР.

Автор: Таня Поляковская