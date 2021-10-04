Они вернутся к работе на Согласительных советах тогда, когда это станет "действительно Согласительным советом разных политических взглядов".

Главы комитетов Верховной Рады Украины покинули заседание Согласительного совета из-за недовольства повесткой дня и позицией председателя парламента Дмитрия Разумкова.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинг вышли около 15 председателей комитетов, всего их 23.

Большинство из них возглавляют представители "Слуги народа".

Слово взял председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат от "СН" Никита Потураев, который заявил:

"Сегодня Согласительный совет, к сожалению, окончательно превратился в площадку политических манифестаций и абсолютно необоснованных и лживых заявлений и манипуляций. Мы не можем и не будем мириться с таким порядком вещей. Поэтому мы, председатели комитетов, покинули сегодня Согласительный совет, который, к сожалению, действующий спикер, господин Разумков, позволил превратить в ярмарку политического тщеславия с дискуссионной площадки, которой должен был бы быть Согласительный совет".

Потураев добавил, что главы комитетов готовы к конструктивной дискуссии со всеми фракциями в ВР, но они не будут больше "мириться с ситуацией, когда манипулятивными заявлениями разрушается Украинское государство, ставится под сомнение суверенитет, обороноспособность, ход реформ, приближающих Украину, в действительности, к членству в НАТО и ЕС".

"Мы вернемся к работе Согласительных советов тогда, когда это станет действительно Согласительным советом разных политических взглядов. И когда Согласительный совет будет работать на пользу Украине, а не просто для удовлетворения чьих-то политических амбиций", - подытожил Потураев.

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Конфликт Разумкова и фракции "Слуга народа"

Слухи о вероятной отставке Разумкова с поста председателя ВР распространяются уже давно.

17 сентября в эфире программы "Свобода слова" Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поспорили из-за законопроекта об олигархах, который спикер направил в Венецианскую комиссию, несмотря на позицию фракции "СН", которая выступала против этого шага.

Разумков пояснил, что отправил законопроект в Венецианскую комиссию по обращению четырех оппозиционных фракций и групп и уполномоченного ВР по правам человека.

В свою очередь Арахамия отметил: "Я просто хочу небольшой акцент сделать - спикера не выбирают, спикера делегируют, и монобольшинство делегирует спикера Разумкова. Просто это нужно всегда помнить. Я имею в виду, что у нас достаточно голосов, чтобы делегировать спикером любого человека".

20 сентября во время заседания Согласительного совета Разумков обратился к антикоррупционным органам с просьбой проверить информацию о якобы предложение депутатам взяток за поддержку "некоторых отставок".

30 сентября Дмитрий Разумков сообщил, что "Слуга народа" инициировала его отставку с поста председателя Верховной Рады. Позже в "Слуге народа" заявили, что обращение Давида Арахамии о получении подписных листов об отставке Разумкова – его личная инициатива.

2 октября в Трускавце начался сбор подписей народных депутатов от "Слуги народа" за отставку Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады Украины. В течение нескольких часов "слуги" собрали необходимое количество подписей. Процедуру отзыва Разумкова с должности фракция начнет уже сегодня.

Автор: Таня Поляковская