Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости продолжать поддержку Украины для того, чтобы РФ потерпела поражение в своей агрессии.
"Мы должны обеспечить достижение успеха Украиной. Мы должны обеспечить, чтобы РФ продолжала терпеть поражение... если мы этого не сделаем, Путин получит разрешение действовать безнаказанно, а это откроет ящик Пандоры агрессии по всему миру", - выразил убеждение госсекретарь.
Кроме того он отметил необходимость дополнительного финансирования для Израиля и мирных жителей Газы.
Напомним, вопрос иммиграции и защиты южной границы США стал ключевым источником разногласий между демократами и республиканцами в Конгрессе, который и тормозит одобрение дополнительной помощи Украине. Представители обеих партий вели переговоры для поиска компромисса, но сенатор Крис Мерфи, главный переговорщик от демократов, заявил журналистам, что переговоры сорвались из-за позиции республиканцев.
Помощь США Украине
Сегодня президент США Джо Байден назвал "безумием" возможное прекращение военной помощи Украине. Как пишет The New York Times, по словам Байдена, неспособность поддержать Украину - "это просто безумие" и это противоречит интересам США.
При этом посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что сегодня, вероятно, будет негативное голосование по пакету, где говорится о помощь Украине, поскольку остается несогласованным внутренний вопрос между двумя партиями Сената относительно внутренней границы США. Она подчеркнула, что важно, чтобы эта помощь была одобрена до 25 декабря.