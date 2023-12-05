Украинский президент расскажет сенаторам о ходе войны в Украине и необходимости еще одного пакета военной помощи.

Президент Владимир Зеленский выступит перед сенаторами США на секретном брифинге посредством защищенной видеоконференции.

Об этом сообщил лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер, передает The Hill. Также в брифинге примут участие госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и директор национальной разведки Аврил Хейнс. Они проинформируют сенаторов о ситуации в Украине.

Сообщается, что украинский президент расскажет сенаторам о ходе войны в Украине и необходимости еще одного пакета военной помощи за день до того, как Сенат проголосует за такой пакет стоимостью $106 млрд, который включает более $61 млрд помощи именно для Киева.

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"Администрация пригласила президента Зеленского выступить перед сенаторами… в рамках секретного брифинга, чтобы мы могли напрямую услышать от него, о чем именно идет речь в этом голосовании", - заявил Шумер в зале Сената. "Я прошу всех сенаторов присутствовать на этом важном брифинге", - обратился он.

В настоящее время, по данным издания, окончательные детали пакета военной помощи все еще прорабатываются. Его согласованию препятствуют разногласия между двумя сторонами по поводу дополнительных реформ в области иммиграции и политики предоставления убежища. Шумер организовал голосование по оказанию помощи Украине и Израилю, несмотря на провальные переговоры по этому вопросу.

Он отметил, что необходимо продвигаться вперед, поскольку у Украины заканчиваются ресурсы, необходимые для продолжения войны против российского вторжения.

"Я призываю каждого сенатора задуматься, где мы находимся в данный момент истории. Национальная безопасность Америки находится под угрозой во всем мире - в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе", - объяснил Шумер и добавил, что дальнейшие действия могут определить траекторию демократии на долгие годы вперед. "Мы живем в исторический момент", - подчеркнул он.

Издание отметило при этом, что республиканцы заявили, что будут голосовать против рассмотрения этого законопроекта, если в него не будет включен вопрос о иммиграции.

Хотя у законодателей нет жесткого срока для принятия дополнительного законопроекта, который гипотетически может растянуться на следующий год, Белый дом заявил, что без действий Конгресса помощь Украине исчерпается к концу года. В связи с этим издание напомнило, что в сентябре Зеленский предупредил сенаторов, что Украина проиграет войну против РФ без дополнительной помощи США.

Помощь США Украине

США с самого начала войны помогают Украине. Эта помощь включает как оружие так и финансы. Однако в последнее время одобрение помощи столкнулось с некоторыми сложностями.

Так,стало известно, что Конгрессу США рекомендовали одобрит помощь Украине до Рождества. Законодатели говорят, что это довольно амбициозный график. Поэтому, чтобы законопроект успешно прошел обе палаты Конгресса и получил подпись президента, его лучше разработать в верхней палате – Сенате – где доминируют демократы.

3 декабря сенатор от Республиканской партии Джеймс Лэнкфорд заявил, что пакет военной помощи для Украины и Израиля может быть одобрен в Конгрессе США до конца года.

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