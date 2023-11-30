Госсекретарь США принял участие в рабочем ужине, организованном в рамках встречи ОБСЕ, после чего покинул Скопье.

Госсекретарь США Энтони Блинкен покинул столицу Северной Македонии Скопье, где проходит встреча министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), перед прибытием министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщает Европейская правда. По данным издания, украинская делегация заранее уже знала о таком шаге со стороны США.

Американская дипломатическая служба, однако, избегала публично подчеркивать это изменение расписания как бойкот министерской встречи из-за участия России.

Накануне Блинкен провел встречу с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи. Также он принял участие в рабочем ужине, организованном в рамках саммита, после чего покинул Скопье.

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"Вероятнее всего, именно Блинкена имел в виду глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, когда заявлял о наличии коллег, которые посетят ужин, состоявшийся без Лаврова, но не останутся на пленарное заседание", - пишет издание.

Министерское заседание ОБСЕ в Скопье

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба бойкотирует министерское заседание ОБСЕ из-за присутствия Лаврова. Аналогичное решение по той же причине также приняли главы внешнеполитических ведомств Эстонии, Латвии и Литвы.

Впоследствии Дмитрий Кулеба заявил, что для спасения ОБСЕ из нее надо изгнать Россию или переосновать организацию заново без РФ.

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