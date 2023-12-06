Он подчеркнул, что отказ от предоставления помощи Украине противоречит интересам США.

Президент США Джо Байден назвал "безумием" возможное прекращение военной помощи Украине, пишет The New York Times.

Президент США назвал перспективу прекращения военной помощи Украине "просто неправильной".

"Неспособность поддержать Украину - это просто безумие. Это противоречит интересам США", - сказал Байден.

Видео дня

Он выразил уверенность, что США продолжат оказывать помощь Украине.

"Мы это сделаем", - подытожил американский президент.

Голосование в Конгрессе США о помощи Украине - что известно

Ранее в Белом Доме предупредили, что без принятия законопроекта о помощи у США в скором времени закончатся деньги на Украину.

Это беспокоит украиское руководство, в частности, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что без помощи Соединенных Штатов Америки Украина может проиграть войну. Министр финансов США Джанет Йеллен также отмечала, что США будут ответственны за поражение Украины, если не предоставят ей помощи.

В то же время республиканцы выставили Байдену ультиматум касательно поддержки Украины. В частности, Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, от которого полностью зависит, какие законопроекты будут вынесены на рассмотрение американских депутатов, предупредил, что не поддержит дальнейшую военную помощь Украине, если администрация Байдена не согласится усилить безопасность границы с Мексикой.

Вас также могут заинтересовать новости: