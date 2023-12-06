Она отметила, что важно, чтобы американский Николай помог к Рождеству сделать для ВСУ подарок.

Сегодня, вероятно, будет отрицательное голосование по пакету, где говорится о помощь Украине, поскольку остается несогласованным внутренний вопрос между двумя партиями Сената относительно внутренней границы США.

Об этом сказала посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире телемарафона. Она отметила, что важно, чтобы американский Николай помог к Рождеству сделать для ВСУ подарок – оружие, деньги, санкции – все это нужно для того, чтобы поддержать их героическую борьбу.

По ее словам, вчера в США работала украинская делегация, в частности, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Рустем Умеровым, руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Состоялись встречи со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, а также с председателями комитетов. "Конечно, мы движемся в правильном направлении. Здесь есть основания для сдержанного оптимизма. Но мы еще не там, где хотели бы быть", - отметила Маркарова в контексте получения помощи для Украины от США.

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При этом напомнила, что помощь, которую ожидает Украина будет существенная, как по оружию, так и прямая бюджетная и гуманитарная. Она напомнила, что к предложенному пакету помощи Украине и Израилю был добавлен еще вопрос относительно южной границы США, который касается внутренней политики страны. "Это стало темой (речь идет о границе - УНИАН), которая наиболее горячо обсуждается", – подчеркнула посол.

По ее словам, на сегодня вопрос выделения оружия Украине уже не дискутируется, объемы помощи не только не уменьшены, но и некоторые из них увеличены по определенным позициям. Но нет согласованности по внутреннему вопросу.

"Это не предательство. Мы очень надеемся, что политики двух партий найдут решение по границе. Даже если не найдется решения в законопроекте, который сегодня, а он скорее всего не будет поддержан, то это техническая неподдержка и она не касается Украины", - объяснила Маркарова.

При этом она подчеркнула, что для Украины очень важно, чтобы решение было принято до Рождества, то есть до 25 декабря

Помощь США: новости

Президент США Джо Байден назвал "безумием" возможное прекращение военной помощи Украине. The New York Times пишет, что неспособность поддержать Украину - "это просто безумие" и это противоречит интересам США. Он выразил уверенность, что США продолжат оказывать помощь Украине.

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