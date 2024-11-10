Он поблагодарил их за службу и сказал, что ценит предыдущую работу с ними.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил, что не пригласит в свою новую администрацию Никки Хейли и Майка Помпео.

"Я не буду приглашать бывшего посла [Соединенных Штатов в ООН] Никки Хейли или бывшего госсекретаря [и директора Центрального разведывательного управления] Майка Помпео присоединиться к администрации Трампа, которая сейчас формируется", - написал он на своей странице в соцсети Truth.

По словам политика, ему очень понравилась предыдущая работа с ними и он очень ее ценит. Также Трамп поблагодарил за их службу стране.

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Чем известны Помпео и Хейли

Перед выборами Майк Помпео в своей колонке на WSJ предлагал резко увеличить поддержку Украины и таким образом принудить РФ к окончанию войны. Среди прочего речь шла о реальных санкциях против России, создании программы "ленд-лиза" на 500 миллиардов долларов на оружие для Украины, снятие всех ограничений на получение и использование оружия, возрождение НАТО и присоединение Украины к Альянсу.

The Telegraph отмечал, что вариант плана завершения войны в Украине, который выберет Трамп, вероятно, будет зависеть от членов его кабинета. В частности, государственный секретарь Трампа во время его первого срока Майк Помпео, который может возглавить Пентагон, критиковал администрацию президента Джо Байдена за недостаточную помощь Украине. Издание отметило, что Помпео не поддержал бы соглашение, которое будет выгодно РФ.

В то же время Никки Хейли пыталась стать кандидатом в президенты от республиканцев. Она выступала за дальнейшее оказание помощи Украине в войне против России и заявляла о необходимости напомнить американскому народу, что Путин - это не тот человек, которому можно доверять.

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