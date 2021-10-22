Алексей Данилов об этом заявил, отвечая на вопрос одного из пророссийских СМИ.

Совет национальной безопасности и обороны Украины обратится в компететные органы с проверкой дел о госизмене, которые открывались при прошлой власти в период с 2014 до 2019 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

Секретарь СНБО ответил на вопрос одного из пророссийских СМИ о том, что якобы во времена президентства Петра Порошенко фальсифицировались дела по статье Уголовного кодекса Украины о государственной измене.

"Если есть уголовное дело, - она никуда деться не может. Оно не может пропасть, потому что у нас система так работает, что все уголовные дела сохраняются, какого бы года они ни были", - сказал Данилов.

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Он отметил, что анализом дел о государственной измене во времена предыдущей власти должен заниматься не СНБО, а компететные органы, и в частности прокуратура.

"Если вы задаете такой вопрос, то мы обратимся с соответствующим вопросом для того, чтобы все это проверить. Мы вас проинформируем", - сказал Данилов.

Расследование дел по статье о госизмене находится на контроле СНБО

15 октября Данилов заявил, что состояние расследования дел по статье о государственной измене находится на контроле Совета национальной безопасности и обороны Украины. По поручению президента, главы Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Офиса генпрокурора продолжат докладывать на заседаниях Совбеза о расследовании этих дел. "С 2014 года было всего 1,6 тыс. дел по этой статье, 400 человек сейчас по этой статье в розыске. Большому количеству лиц уже было предъявлено обвинение, и в судах находится большое количество дел", - рассказал Данилов.

По словам Данилова, сейчас экс-президент Виктор Янукович не является одним экс-чиновником, в отношении которого расследовалось дело о госизмене.

"На сегодняшний день люди, которые занимали должность президента, главы Нацбанка, министров, сотрудников других центральных органов, находятся в уголовном производстве, в отношении них сегодня в СБУ происходят соответствующие процессуальные действия", - отметил секретарь СНБО.

Также Данилов уточнил, что среди лиц, которые подозреваются в государственной измене, есть народные депутаты.

"Некоторые граждане после того, как попали под санкции, - у них есть такая технология, - они начинают менять фамилии", - сказал секретарь СНБО и добавил, что одна женщина сменила фамилию, но все равно удалось установить ее новые документы.

Автор: Виталий Саенко