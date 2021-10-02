Члены фракции хотят трансформировать Украину и присоединить обратно оккупированные территории.

Руководство парламентской фракции "Слуга народа" планирует освободить оккупированные Россией территории Украины и вернуть их до 2030 года.

Это следует из публикации нардепа Марьяны Безуглой в Facebook.

Депутат сфотографировала несколько слайдов программы трансформации Украины, представленной на выездной сессии "Слуги народа" в Трускавце.

Согласно представленной информации, во фракции выделяют четыре стратегических приоритета будущей трансформации государства:

безопасность и территориальная целостность; энергетическая независимость; инклюзивное экономическое развитие; верховенство права.

Читайте такжеВ "Слуге народа" рассказали, сколько нардепов уже прибыли в ТрускавецВсе это в совокупности должно привести к финальному результату: восстановлению границ Украины и становление ее страной с развитой экономикой.

Как уже сообщал УНИАН, выездное заседание фракции "Слуга народа" проходит 1-2 октября в отеле Rixos Prykarpattya в Трускавце. На второй день ожидается участие президента Владимира Зеленского.

Кроме того, наши корреспонденты побывали на смарт-вечеринке фракции и узнали, как нардепы отдыхают в свободное от обсуждения государственных вопросов время.

Автор: Станислав Кожемякин