Посоревноваться между собой политики могут, играя, в частности, в бильярд и настольный теннис.

В Трускавце фракция "Слуга народа" проводит смарт-вечеринку, на которую пригласили журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, смарт-вечеринка началась после официальной части "большой фракции".

Народные депутаты от "Слуги народа" на смарт-вечеринке в Трускавце ужинают под "живую" музыку - группа исполняет каверы на известные песни, а также под электронную музыку.

На мероприятии депутаты могут сыграть в бильярд, настольный теннис и настольный футбол. Кроме того, здесь есть игровая консоль.

На смарт-вечеринке присутствует, в частности премьер-министр Денис Шмигаль и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Также первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко ранее анонсировал традиционный турнир по настольному теннису между депутатами и журналистами.

Для присутствующих на вечеринке организовали "шведский стол" с разнообразными вкусностями.

Тут и свежие овощи, бутерброды, мясная нарезка, порционные салаты, экзотические фрукты и несколько видов пирожных.

Трускавец-2.0": что известно

О выездном заседании "Большая фракция", которое будет проходить в Трускавце, стало известно в сентябре.

Встреча "слуг народа", на которую приглашают и журналистов, состоится 1-2 октября в отеле Rixos Prykarpattya в Трускавце. На второй день ожидается участие президента Владимира Зеленского.

По мнению политологов на встрече будет решаться вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Авторы: Надя Пришляк, Таня Поляковская