Также Давид Арахамия рассказал, какую музыку сыграет для своей фракции на гала-концерте в Трускавце.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что на гала-ужине в Трускавце нардепам будут вручать "Партийный "Оскар" и премию "Золотая сосна".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос об озвученной ранее информации о вручении "Партийного "Оскара" в рамках мероприятия, Арахамия решил все номинации не озвучивать отметив лишь, что они будут "юмористические и серьезные".

"На гала-концерте будут серьёзные номинации за самое большое количество законопроектов, например. Также будет много юморных, а там есть ваши любимые герои, ваших материалов", - сообщил Арахамия.

Среди серьезных он также назвал номинации "За институциональную реформу и открытие рынка земли", а также "За реформу на рынке финансовых услуг".

"О несерьезных: мы, например, с Корниенко (первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко - УНИАН) должны были утвердить ежегодную премию "Золотая сосна", которую мы будем вручать за ляпы в политике", - сказал Арахамия уточнив, что не знает, чем будут награждать "победителей" шуточных премий.

Говоря о "Партийном Оскаре" Арахамия отметил, что статуэтка будет как "Оскар", но в виде того или иного нардепа.

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"Ту статуэтку серьезную, которую мы будем вручать, это такой "Оскар", только в виде депутата. Я ее ещё не видел, но именно такую мы идею придумали. А что будем вручать за шуточные, я не знаю", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Давид Арахамия рассказал, какую музыку сыграет для своей фракции на гала-концерте в Трускавце.

Напомним, выездное заседание фракции "Слуга народа" проходит 1-2 октября в отеле Rixos Prykarpattya в Трускавце. На второй день ожидается участие президента Владимира Зеленского.

По мнению политологов, на встрече, среди прочего, будет решаться вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

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Авторы: Александр Топчий, Таня Поляковская