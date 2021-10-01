Часть парламентариев прибыла поездом.

Депутаты фракции "Слуга народа" прибывают в Трускавец, где состоится заседание их фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, поезд, которым приехала часть депутатов, прибыл в Трускавец с небольшим опозданием, около 08.15.

Как рассказал в комментарии журналистам народный депутат от "СН " Евгений Брагар, он будет жить в гостинице "Миротель".

По словам парламентария, в какой именно гостинице кто из депутатов поселится - решал секретариат фракции.

На вопрос, не платил ли он ни за что, Брагар сказал: "Это за партийный счет".

Он также рассказал, что ехал в купе с депутатами "СН" Марьяной Безуглой и Елизаветой Богуцкой.

В свою очередь, нардеп от "СН " Егор Чернев отметил, что еще не знает, в каком именно отеле будет жить.

Среди других депутатов, которые приехали этим поездом, в частности, Богдан Яременко, Лада Булах, Алексей Жмеренецкий и Татьяна Цыба.

В то же время, двое журналисток, которые также ехали в Трускавец этим поездом, рассказали, что их внезапно из одного купе переселили в другое, ведь оказалось, что у двух депутатов "СН" вроде бы те же места, что и у них.

Трускавец-2.0": что известно

О выездном заседании "Большая фракция", которое будет проходить в Трускавце, стало известно 27 сентября.

Выездная встреча "слуг народа", на которую приглашают и журналистов, состоится 1-2 октября в отеле Rixos Prykarpattya в Трускавце. На второй день ожидается участие президента Владимира Зеленского.

По мнению политологов на встрече будет решаться вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Автор: Таня Поляковская