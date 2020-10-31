Штрафы составят от 170 до 225 грн.

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал народных депутатов на следующей пленарной неделе поддержать законопроект, которым устанавливаются штрафы за отказ от ношения медицинских масок в общественных местах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Понимая, что, к сожалению, у нас достаточно хромает система контроля, еще в июле правительством был подан в Верховную Раду соответствующий законопроект об ужесточении ответственности за несоблюдение всех противоэпидемических мер, а именно - относительно ношения масок. В этом законопроекте достаточно четко определены штрафы за неношение масок в соответствующих учреждениях, как это определено нашими правилами. Он составляет от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 грн", - сказал он.

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Министр заявил, что это непопулярная мера, однако коронавирус является огромной угрозой для безопасности страны, поэтому этот законопроект необходимо принять.

"Я обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, я обращаюсь к народным депутатам наконец проголосовать, поддержать на следующей пленарной неделе этот законопроект", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 31 октября зарегистрировано 387 481 лабораторно подтвержденный случай COVID-19 из них 7 196 летальных, 158 928 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 8 752 новых случая заболевания.

Главный санврач страны Виктор Ляшко сообщал, что правоохранителям могут разрешить штрафовать граждан без защитной маски на месте.

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Автор: Дмитрий Шварц