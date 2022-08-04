Якобы есть установка не впускать его в страну как иностранца.

Журналисту и телеведущему Савику Шустеру запретили въезд в Украину на три года.

Об этом сообщает "Страна", ссылаясь на источники в правоохранительных органах,

"То есть по нему установлен "маячок" уведомления, по которому сотрудник погранслужбы должен будет остановить Шустера на границе и не впустить его в Украину, на основании режима военного положения и наличия у Шустера гражданства другой страны. Проще говоря, по нему дана установка не впускать в страну как иностранца - без объяснения причин", - сказал источник.

В свою очередь спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в ответ на вопрос о том, правдива ли эта информация, заявил, что ГПСУ не разглашает информацию о третьих лицах.

Как стало известно УНИАН из собственных источников в правоохранительных органах, уполномоченными компетентными органами Украины решение о запрете въезда Савику Шустеру не выносилось.

Отметим, в течение последних месяцев Шустер принимает участие в записях программ и интервью дистанционно, через видеосвязь. На страница его шоу, выходившего на закрытом телеканале "Украина", публикации прекратились в конце марта.

Вероятно, 69-летний телеведущий, имеющий гражданство Канады и Италии, находится за границей.

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