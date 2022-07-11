Передачу бизнеса связывают с законом об олигархах.

Отказ бизнесмена Рината Ахметова от медиабизнеса в пользу государства не будет означать создание государственного телевизионного холдинга. По словам заместителя председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгении Кравчук, речь идет лишь о передаче частот для вещания.

Об этом она рассказала в эфире Радио "НВ".

По словам нардепки, лицензия означает владение радиочастотой для вещания.

"Что такое лицензии? Это - фактически кнопка в телевизоре, это радиочастотный ресурс, который государство распределяет. То есть лицензию, очевидно, передадут в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, потому что это регулятор, который распределяет частоты. И все что может сделать Нацсовет это выставить (частоты - ред.) на конкурс для других вещателей", - пояснила Кравчук.

Она добавила, что государство не будет контролировать другие активы Ахметова.

"Речь не идет о передаче ни какой - то техники, ни авторских прав, ни зданий - только лицензии. Что фактически означает закрытие этого медийного холдинга. И про онлайн-медиа, обратите внимание, так и написано - просто закрываются. Поскольку для онлайн-медиа никаких лицензий не нужно, и ничего сдавать", — отметила депутат.

По мнению Кравчук, такой шаг Ахметова свидетельствует о том, что телевизионный бизнес является для олигархов прежде всего инструментом политического влияния.

"Это только подтверждает, когда мы принимали закон об олигархах и добавляли медийную часть в этот закон, мы были правы, что олигархи это расценивают не как бизнес, а как инструмент для политического влияния. Сейчас инструмент политического влияния в них отсутствует. Потому что сейчас военное положение, нет выборов, не на кого давить своими программами или информационными сообщениями", — подчеркнула она.

По словам Кравчук, телевизионные каналы фактически превратились в ресурс, который просто забирает деньги.

"Даже в лучшие времена рекламный рынок Украины слишком мал, чтобы удерживать такое количество общенациональных каналов. Теоретически, в будущем, когда восстановится рекламный рынок, медиа могут стать бизнесом. Но сейчас рекламного рынка нет вообще. У Ахметова просто нет ресурсов платить за этот медийный актив, из которого нет политического влияния. Это следствие, в том числе, закона об олигархах", — подытожила нардеп.

Как писал УНИАН, 11 июля стало известно, что инвестиционная компания Рината Ахметова выходит из медиабизнеса. На этой неделе "Медиа Группа Украина" передаст государству лицензии своих телеканалов и печатных медиа, деятельность онлайн-медиа будет прекращена.

По словам Ахметова, такое решение продиктовано вступлением в силу закона об олигархах.

Медиахолдинг объединяет телеканалы "Украина", "Украина 24", "НЛО TV", платформу "Сегодня" (теленовости, сайт), спортивные телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2", "Футбол 3", платформу OLL.TV, кроссплатформенный проект Vogue.UA и другие проекты.

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