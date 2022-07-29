Об отказе исполнителю сообщили в аэропорту Кишинёва.

26 июля известный российский певец Филипп Киркоров выступил в оккупированном Россией Крыму. Исполнитель, который открыто поддерживает агрессивную политику Путина, назвал оккупантов и убийц - "героями". После этого он пытался попасть в Молдову, но его не пустили.

Об этом сообщает издание Deschide.MD, ссылаясь на свои источники. Известно, что прилетел в Кишинёв Киркоров в ночь с 28 на 29 июля. На выходе из VIP-зала пограничники сообщили, что въезд на территорию Республики Молдова ему запрещен, поэтому артист был вынужден вернуться назад.

"Действуя согласно установленным протоколам, молдавской пограничной полицией было установлено, что условия разрешения на пересечение государственной границы Филиппом Киркоровым не были соблюдены", - цитирует издание комментарий правоохранительных органов касательно данного инцидента.

Напомним, Оля Полякова жестко "прошлась" по Киркорову и другим сторонникам "русского мира".

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