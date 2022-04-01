Министр иностранных дел Украины провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после разговора с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном обещает, что впереди Россию ждет еще больше ударов по экономической, финансовой системе и торговле.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Имел телефонный разговор с Энтони Блинкеном о шагах по экономическому и военному укреплению Украины, чтобы мы могли продолжить эффективный отпор дальнейших российских атак. Спасибо США за уже оказанную поддержку. Дальнейшие удары по экономике, финансовой системе и торговле России идут", - отметил Кулеба.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. В связи с этим Евросоюз и США ввели санкции в отношении российских олигархов и компаний, связанных с оборонной сферой РФ.

Так, среди санкций, которые ввели США, ограничения для представителей технологического сектора Российской Федерации. В частности, Управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства США вводит ограничительные меры против операторов из российского технологического сектора, чтобы исключить обход ранее введенных санкций и покупку критически важных западных технологий.

В свою очередь Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии ввело санкции против пропагандистов президента РФ Владимира Путина и "мясника Мариуполя" Михаила Мизинцева.

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