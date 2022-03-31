В частности, ограничительные меры введены против 21 компании и 13 человек.

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против представителей технологического сектора Российской Федерации.

Об этом говорится в заявлении на сайте Департамента казначейства США (Министерства финансов).

В частности, Управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства США вводит ограничительные меры против операторов из российского технологического сектора, чтобы сделать невозможным обход ранее введенных санкций и покупку критически важных западных технологий.

В связи с этим было определено 21 учреждение и компания и 13 человек, которые играли важную роль для "военной машины" РФ в работе сетей по уклонению от действий санкций.

Также отмечается, что сегодняшние санкции являются частью всестороннего ответа администрации президента США Джо Байдена с целью ограничения доступа к ресурсам, секторам российской экономики, необходимым для поддержания и финансирования продолжения вторжения войск РФ в Украину.

Одна из попавших под санкции компаний экспортирует более 50% российской микроэлектроники и является крупнейшим производителем электронных чипов в России.

Также под санкции попали злоумышленники, действующие в киберпространстве в пользу российского правительства.

Среди попавших под санкции - московская компания "Серния Инжиниринг", которая занимается закупками под руководством российских разведывательных служб. Она работает в разных странах и прикрывает конечных пользователей российских военных и разведывательных служб, зависящих от западных технологий. Также под санкции попала еще одна столичная компания - "Сертал". Компании "Серния Инжиниринг" и "Сертал" занимаются незаконным приобретением оборудования и технологий двойного назначения для оборонного сектора России.

При этом под санкции попали еще ряд компаний, которые используются компаниями "Серния Инжиниринг" и "Сертал" для закупки ключевого оборудования для правительства РФ.

Также эти две компании наняли сотрудников, занимающихся обманом контрагентов. Эти люди тоже попали под санкции.

Как сообщал УНИАН, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман обсудила с представителями Франции, Германии, Италии и Великобритании введение дополнительных санкций против России и Беларуси в целях их международной изоляции.

Стороны договорились продолжать скоординированные усилия с целью изолировать Российскую Федерацию на мировой арене.

Вас также могут заинтересовать новости: