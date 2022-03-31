В частности, телеканал RT больше не будет вещать на территории Британии.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии ввело санкции против пропагандистов президента Российской Федерации Владимира Путина и "мясника Мариуполя" Михаила Мизинцева.

Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Элизабет Трасс заявила о введении санкций против российских пропагандистов и государственных медиа, которые распространяют ложь и обманывают о незаконном вторжении российских войск в Украину.

Кто попал под санкции

В частности, ограничительные меры введены против телеведущего телеканала "Россия" Сергея Брилева, который ранее жил в Великобритании. Теперь это лицо будет лишено доступа к любым его активам в Британии и не сможет продолжать вести бизнес в этой стране.

Также санкции вводятся против финансируемой Кремлем компании "ТВ-Новости", которая владеет телеканалом RT, и против "Россия Сегодня", которая контролирует агентство Sputnik. Таким образом телеканал RT больше не будет вещать на территории Британии.

Кроме того, санкции сделают невозможным компаниям и лицам сотрудничать с RT и Sputnik, а также ключевыми представителями этих медиа.

Еще ограничительные меры введены против генерального директора "Газпром-медиа" и бывшего руководителя "Роскомнадзора" Александра Жарова, исполнительного директора RT Алексея Николова, руководителя Sputnik International Broadcasting Антона Анисимова.

Также санкции применены против российского генерал-полковника Михаила Мизинцева, известного как "мясник Мариуполя".

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что перемирия России и Украины недостаточно для снятия санкций. Он считает, что необходимо усилить давление на президента РФ Владимира Путина.

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