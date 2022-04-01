По его мнению, однако, вывод российских войск может быть попыткой стратегической подготовки к наступлению на украинский Донбасс.

Перегруппировка российских войск сейчас происходит поскольку "они не могут выдержать давления", направленного на продолжение наступления на Украину с трех фронтов.

Такого мнения придерживается министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в интервью CNN.

Кулеба отметил, что решение Москвы о сокращении военной активности на двух фронтах в Киеве и Чернигове было принято в то время, когда "украинские силы начали успешно оттеснять их от сел и небольших городков при осаде Киева. Причина, по которой они это сказали, заключалась в том, что они чувствовали, что не могут выдержать давление и не могут удержать линию фронта вокруг Киева".

Кулеба сказал, что это может свидетельствовать о том, что президент России Владимир Путин стал более реалистичным в отношении своей военной стратегии. "Я считаю, что он уже стал более реальным, поскольку я не могу представить, чтобы вывод российских войск с севера Украины не был его приказом", — сказал министр.

"Если перевести это недавнее движение на человеческий язык, это буквально означает, что у меня недостаточно сил, чтобы продолжать атаковать Украину с трех направлений одновременно. Поэтому я должен перебросить часть своих военных сил в другое направление, чтобы укрепить мою армию в этом районе", — сказал он.

"Какой бы ни была его картина реальности, по тем шагам, которые они делают на местах, я могу сделать вывод, что у него есть понимание того, что его сила, что он недостаточно силен, чтобы продолжать атаковать Украину со всех сторон, и это уже ясно", — заявил Кубела. добавлен.

Но министр иностранных дел также сказал, что, по его мнению, вывод российских войск может быть попыткой стратегической подготовки к наступлению на украинский Донбасс.

"Мы видим, что часть их военных союзов уходит обратно на территорию Беларуси, но в то же время мы слышим последовательные сообщения, и мы также получили разведданные, что они все еще смотрят на Донбасс как на низко висящий плод", — сказал он CNN. "Им нужно перегруппировать ресурсы и подготовиться к битве за Донбасс".

Кулеба сказал, что он "доверяет народу Украины и нашим вооруженным силам, а как министр иностранных дел — нашей дипломатии.

"Это война. Они напали на нас, чтобы уничтожить нас, и они отвергают наше право на существование как нации, поэтому это означает, что мы будем давать отпор всеми доступными нам средствами в рамках существующих международных законов ведения войны. Мы не устаем бороться за свободу, за независимость и за ценности. Поэтому я надеюсь, что люди на Западе тоже не устанут нас поддерживать", — сказал он.

"Единственная усталость, которую они пока наблюдают, — это усталость в столицах, которые пытаются не уклоняться от санкций в отношении России, но мы с ними работаем, и я надеюсь, что мы поможем им преодолеть эту усталость", — добавил Кулеба.

Напомним, Кулеба призвал государства криминализировать использование символа "Z".

По словам Кулебы, "Z" означает российские военные преступления, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев. "Публичная поддержка этого варварства должна быть запрещена", - подчеркнул министр.

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